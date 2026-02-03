Bacoli scoperta discarica abusiva | denunciati i responsabili

Questa mattina i carabinieri di Bacoli hanno scoperto una discarica abusiva nascosta in un’area verde della città. Gli agenti sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni cittadini e grazie alle immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza. I responsabili sono stati identificati e denunciati, mentre si cerca di capire quanti rifiuti sono stati lasciati e chi li ha abbandonati. L’intervento segna un passo importante nella lotta contro l’abbandono di rifiuti nel territorio.

Abbandono di rifiuti in un'area verde: denunciati i responsabili grazie alle segnalazioni dei cittadini e al sistema di videosorveglianza della città. Bacoli (NA) – Una discarica abusiva è stata individuata e sequestrata nel territorio di Bacoli, grazie all'intervento della Polizia Municipale e alla collaborazione dei cittadini. Le autorità hanno scoperto che diversi soggetti avevano abbandonato rifiuti in un'area verde, nonostante la città vantasse una raccolta differenziata superiore al 91% e servizi di ritiro porta a porta dei rifiuti. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha commentato l'episodio: "Presi! Vi abbiamo scoperto.

