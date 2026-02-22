Scoperta discarica abusiva nella zona industriale

Una discarica abusiva è stata trovata nella zona industriale di Bellona, causata da sversamenti illegali di rifiuti da parte di sconosciuti. Le autorità locali hanno individuato cumuli di materiali di scarto vicino alle aziende, lasciati senza il minimo rispetto delle norme ambientali. L’amministrazione ha predisposto controlli più severi e richiama i cittadini a rispettare le regole sulla tutela del territorio. La scoperta apre nuove questioni sulla gestione dei rifiuti in città.

Una vera e propria discarica abusiva è stata scoperta nella zona industriale di Bellona. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Sarcinella, da tempo è impegnata nel contrastare gli sversamenti abusivi e soprattutto nell'individuare le zone ‘colpite’ dagli incivili al fine di far rimuovere i rifiuti abbandonati. Anche nella zona Pip si sta provvedendo a far eseguire gli interventi del caso. “Non sono interventi risolvibili con uno schiocco di dita: le quantità e la tipologia dei materiali richiedono procedure specifiche e il tempo tecnico necessario per il corretto conferimento. 🔗 Leggi su Casertanews.it Bacoli, scoperta discarica abusiva: denunciati i responsabiliQuesta mattina i carabinieri di Bacoli hanno scoperto una discarica abusiva nascosta in un’area verde della città. Scarti tessili smaltiti illegalmente: scoperta discarica abusivaNella giornata di oggi, la Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro di una discarica abusiva di scarti tessili. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scoperta una discarica abusiva da 10mila metri quadri a Miradolo Terme; Modica – Scoperta discarica abusiva: denunciato un 56enne modicano; Miradolo Terme, scoperta discarica abusiva nel Parco: sei denunciati; Favara, scoperta discarica abusiva di sfabbricidi: scatta il sequestro - AgrigentoNotizie. Miradolo Terme, scoperta discarica abusiva: sequestrata area di 10mila metri quadratiOperazioni dei carabinieri del Nucleo Forestale di Pavia, insieme alla polizia locale Terre dei fiumi e con il supporto tecnico del Comune ... ilgiorno.it Scoperta una discarica abusiva da 10mila metri quadri a Miradolo TermeAll’interno del terreno (ora sequestrato) veicoli abbandonati, rifiuti elettronici e amianto esposto all’aria: sei persone denunciate ... laprovinciapavese.gelocal.it Scoperta una discarica abusiva a Paterno, denunciato imprenditore edile - facebook.com facebook FOTO | Traffico illecito di rifiuti a Palermo, scoperta discarica abusiva a Sferracavallo: sette indagati x.com