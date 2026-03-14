Scooter senza patente | travolge un carabiniere 30g

Un giovane di diciannove anni è stato arrestato a Giarre dai carabinieri dopo aver travolto un agente durante un tentativo di fuga con uno scooter senza patente. L’incidente è avvenuto mentre il ragazzo cercava di allontanarsi dalla zona. L’agente coinvolto nell’incidente è stato soccorso e medicato, mentre il giovane è stato portato in custodia. Il veicolo è stato sequestrato.

Un giovane di diciannove anni è stato arrestato dai carabinieri di Giarre dopo aver travolto un agente mentre tentava la fuga a bordo di uno scooter. Il ragazzo, privo di patente e assicurazione, nascondeva sotto la sella del mezzo una quantità significativa di cocaina e marijuana. L’episodio si è svolto nel centro abitato, dove il conducente era stato notato per aver percorso contromano. Al momento in cui i militari hanno intimato l’alt, il soggetto ha cercato di scappare, urtando volontariamente uno dei presenti prima di essere bloccato e messo in sicurezza. Dalla perquisizione sono emersi quasi 30 grammi di cocaina nascosti nel vano dello scooter, oltre a circa un grammo della stessa sostanza trovata nelle tasche del giovane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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