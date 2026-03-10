Quentin Tarantino replica a Rosanna Arquette dopo le critiche sulla N-word | Mancanza di classe e di onore

Quentin Tarantino ha scritto una lettera in risposta alle critiche di Rosanna Arquette riguardo all’uso della N-word nei suoi film. Nella missiva, il regista ha accusato l’attrice di mancanza di classe e di onore, commentando le sue affermazioni. La discussione è diventata pubblica, con Tarantino che ha espresso il suo punto di vista in modo diretto e senza mezzi termini.

Il dibattito sul linguaggio nei film di Quentin Tarantino si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le dichiarazioni critiche di Rosanna Arquette, il regista ha deciso di replicare pubblicamente con una lettera diretta all'attrice, accusandola di aver attaccato il film e il suo lavoro per ragioni opportunistiche. Tarantino risponde alle critiche di Rosanna Arquette La polemica sul linguaggio utilizzato nei film di Quentin Tarantino non è certo una novità nel panorama hollywoodiano, ma questa volta il dibattito ha assunto un tono particolarmente personale.