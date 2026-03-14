Ieri sera alle 21, in via Manetti a Bientina, un incidente tra un’auto e una minicar ha coinvolto due minorenni, rimasti feriti. La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta sul posto per prestare soccorso e gestire la situazione. L’incidente è avvenuto nel Comune di Bientina, senza ulteriori dettagli sulle cause.

I vigili del fuoco hanno dovuto usare apposite attrezzature per facilitare l'estrazione dall'abitacolo delle due persone intrappolate BIENTINA – Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 21 di ieri sera (13 marzo) in via Manetti (SP23) nel Comune di Bientina per un incidente stradale. In prossimità di una intersezione della provinciale 23 è avvenuto un sinistro che ha visto coinvolte un’auto e una minicar 125cc. In seguito allo scontro dei due veicoli si è reso necessario l’utilizzo di apposite attrezzature per facilitare l’estrazione dall’abitacolo della minicar di due persone minorenni. I due feriti sono stati trasportati dal 118 all’ospedale di Cisanello. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scontro fra un’auto e una minicar a Bientina: due feriti minorenni

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