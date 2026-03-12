Bientina scontro fra due auto | una finisce nel Canale Imperiale

Nella mattinata di oggi, 12 marzo, sulla SR439 nel comune di Bientina, due auto sono state coinvolte in un incidente. Uno dei veicoli è finito nel Canale Imperiale, mentre l’altro si è fermato sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle eventuali conseguenze per i conducenti.

Uno scontro fra due auto si è verificato nella mattinata di oggi, 12 marzo, sulla SR439 nel Comune di Bientina. Secondo quanto si apprende, dopo il contatto fra i mezzi, una delle macchine è finita fuori strada, finendo la sua corsa nelle acque del Canale Imperiale, in parte intraversata. Erano circa le 10.30. In tutto, risultano 4 le persone ferite, affidate poi al personale sanitario del 118. Gli occupanti dell'auto finita in acqua sono stati evacuati dai Vigili del Fuoco con l'uso di apposite attrezzature. Resta da capire l'esatta dinamica dell'incidente. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale di Bientina.

