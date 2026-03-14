Scontro a Martorano | 6 feriti nessuno grave

Venerdì sera nella frazione di Martorano a Cesena si è verificato uno scontro tra due veicoli che ha coinvolto sei persone. Nessuno dei feriti ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica.

Un scontro tra due automezzi ha coinvolto sei persone nella frazione di Martorano a Cesena, verificatosi venerdì in serata. L’impatto si è registrato poco dopo le 19:00 nell’incrocio tra via Calcinaro e via Masiera Prima. Sebbene il bilancio parli di sei feriti, nessuno si trova in condizioni preoccupanti. Il servizio del 118 ha mobilitato tre ambulanze sul posto alle 19:10 per prestare soccorso immediato. Tra i colpiti figurano un 54enne, un 65enne e una 19enne con lesioni di media gravità. Altri tre individui, inclusi due giovani donne di diciannove anni, hanno riportato danni lievi. Dinamiche urbane e risposta delle forze dell’ordine. La presenza degli agenti della Polizia Locale sul luogo dell’accaduto segna l’inizio dei rilievi di legge necessari per ricostruire la dinamica precisa dello scontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro a Martorano: 6 feriti, nessuno grave Articoli correlati Scontro tra due auto nella frazione di Martorano, diversi i feriti ma nessuno graveSi registra un incidente stradale accaduto venerdì in serata, poco dopo le 19, tra via Calcinaro e via Masiera Prima, nella frazione di Martorano Si... Autobus travolge una moto in centro a Milano: 4 feriti, nessuno graveUn incidente stradale tra un mezzo Atm e una moto si è verificato questa mattina – 2 marzo – in centro a Milano.