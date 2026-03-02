Autobus travolge una moto in centro a Milano | 4 feriti nessuno grave

Questa mattina a Milano, un autobus di ATM ha investito una moto in pieno centro cittadino. L'incidente ha provocato quattro persone ferite, ma nessuno è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di messa in sicurezza.

Un incidente stradale tra un mezzo Atm e una moto si è verificato questa mattina – 2 marzo – in centro a Milano. Quattro i feriti, nessuno dei quali sarebbe in gravi condizioni. È accaduto in via Senato, dove un autobus della linea 84 ha investito una moto. Ferito il motociclista, due passeggere e il conducente, tutti finiti in ospedale. Sul posto gli agenti della Polizia locale. L’incidente è avvenuto all’altezza del 5 di via Senato, proprio davanti all’Archivio storico, sul lato opposto, in una strada a senso unico dove si trova una corsia preferenziale per i mezzi pubblici. Secondo alcuni testimoni l’autobus della linea 84 avrebbe scartato per evitare un’auto travolgendo la moto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

