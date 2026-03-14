scontri prima di vismara fano valevole per il campionato di promozione tensione e paura fuori dallo stadio di cattolica un ferito decine di contusi agguato dei tifosi che non ti aspetti

Prima della partita tra Vismara e Fano, valida per la 26ª giornata del campionato di Promozione, si sono verificati scontri tra tifosi fuori dallo stadio di Cattolica. La violenza ha portato a un ferito e decine di persone contuse. La rissa si è svolta nell'area dello stadio Calbi, creando tensione e paura tra i presenti.

CATTOLICA - Violenza, sangue e caos: scontri fuori dallo stadio Calbi di Cattolica, prima della partita in campo neutro tra Vismara e Fano, 26esima giornata del campionato di Promozione Girone A (0-0 sul campo). Si è trattato di un vero e proprio agguato a un gruppo di tifosi organizzati del Fano, per mano di un manipolo di riminesi piombati nel parcheggio cattolichino con i volti coperti da caschi e armati di aste. Una trentina di persone, forse cani sciolti e non strettamente riconducibili alla curva riminese, che hanno prima circondato e poi aggredito ferocemente due macchinate di ultras fanesi, i Panthers, arrivati per ultimi allo... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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