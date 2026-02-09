Scontri tra tifosi fuori dallo stadio In ospedale due ultras feriti I primi screzi all’andata a Pistoia

Scontri tra tifosi sono scoppiati fuori dallo stadio di Pistoia dopo la partita. Due ultras sono finiti in ospedale con ferite lievi. Gli incidenti sono iniziati già all’andata, quando si sono verificati i primi screzi tra le fazioni. La polizia ha fermato alcuni tifosi e sta cercando di capire cosa sia successo davvero. Nessuno delle forze dell’ordine ha riportato incidenti gravi, ma la tensione resta alta.

Pistoia, 9 febbraio 2026 – Il fine settimana appena terminato ha portato con sé anche un episodio di violenza legato al mondo del calcio, anche se fortunatamente le conseguenze non sono state gravi. Minuti di tensione hanno infatti preceduto la sfida tra Pro Palazzolo e Pistoiese, disputata ieri pomeriggio al Comunale di Palazzolo sull’Oglio (Brescia) e valida per la ventitreesima giornata del Girone D di Serie D. Circa mezz’ora prima dell’inizio della partita, poco dopo le 14, un bar nei pressi dell’impianto sportivo, frequentato solitamente dai sostenitori lombardi, ha fatto da cornice ad alcuni scontri tra membri della tifoseria locale e un gruppetto di supporters della Pistoiese, presenti in città per seguire da vicino, come sempre, le vicissitudini dell’Olandesina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

