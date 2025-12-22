È stato arrestato dalla Digos della Questura di Treviso l'uomo ritenuto il responsabile del lancio della bottiglia che ieri, domenica 21 dicembre, ha centrato un autobus della Mom che stava portando i tifosi mestrini verso la stazione al termine del derby con il Treviso disputato al Tenni. Si. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Scontri fuori dallo stadio a Treviso: scatta un terzo arresto

Leggi anche: Scontri Pisa-Fiorentina, Abodi: “Violenti rimangano fuori dallo stadio”

Leggi anche: Genoa-Inter: Ekuban pericoloso, recupero di 5 minuti | Live 1-2| Scontri fuori dallo stadio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Scontri tra ultrà dopo la partita Treviso-Mestre: l'assalto al bus e le bottiglie contro i vetri. Ferito l'autista; Treviso-Mestre, derby blindato: stop alla vendita di alcolici a meno di 500 metri dallo stadio. Divieto di transito per le auto; Agguato al bus dei tifosi del Mestre dopo la partita con il Treviso: arrestati due trevigiani; Allegri, la lite con Conte e «l'aggressione fuori controllo contro Oriali»: cosa è successo in Napoli-Milan.

Scontri tra ultrà dopo la partita Treviso-Mestre: l'assalto al bus e le bottiglie contro i vetri. Ferito l'autista - L'autista della Mom che stava trasportando i tifosi del Mestre è finito in pronto soccorso Il derby Treviso - msn.com