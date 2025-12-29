Scontri fuori dallo stadio al prepartita di Cremonese-Parma | 14 ultrà colpiti dai Daspo del questore di Cremona

Il questore di Cremona, Carlo Ambra, ha adottato una serie di provvedimenti Daspo in seguito agli scontri verificatisi prima della partita Cremonese-Parma, che hanno coinvolto 14 ultrà. Queste misure mirano a prevenire ulteriori episodi di violenza negli eventi sportivi, rafforzando la sicurezza e la tutela degli spettatori. La decisione si inserisce in un più ampio quadro di interventi volti a garantire l’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive.

Cremona, 29 dicembre 2025 – Una s erie di provvedimenti del questore di Cremona, Carlo Ambra, per contrastare la violenza negli stadi. In particolare il questore della Provincia di Cremona ha adottato, per alcuni recenti avvenimenti sportivi, quattordici provvedimenti Daspo, di cui tre con obbligo di firma per complessivi 41 anni. Nove provvedimenti interdittivi sono stati emessi a seguito degli episodi di violenza che avevano caratterizzato il prepartita di Cremonese-Parma dello scorso 21 settembre, quando i tifosi delle due squadre venivano a contatto nei pressi dello stadio, venendo poi dispersi grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine.

