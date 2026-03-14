Scongiurata l' esplosione di una casa salvata persona in difficoltà

Un intervento di emergenza ha evitato che una casa esplodesse, mentre un individuo in difficoltà è stato messo in salvo. L'evento si è verificato in un quartiere residenziale e ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente è stato comunicato, ma l'intervento ha permesso di prevenire conseguenze peggiori.

Scongiurata l'esplosione di una casa, salvata una persona in difficoltà. A volte il filo sottile tra la vita e la morte è questione di secondi, di istanti, di attimi. Un stato un intervento prodigioso quello avvenuto l'11 marzo a Megliadino San Vitale, dove i militari dell’Arma hanno strappato alla morte un uomo in procinto di compiere un gesto estremo. Tutto è iniziato con una drammatica chiamata al 112: l’allarme ha segnalato intenti suicidari all’interno di un’abitazione. All’arrivo sul posto, i carabinieri delle Stazioni di Borgo Veneto e Piacenza d’Adige si sono trovati di fronte a uno scenario critico: l’edificio è stato saturato da una massiccia fuoriuscita di gas metano a causa della manomissione dell’impianto principale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Casa sventrata, tremenda esplosione: “Abbiamo tirato fuori una persona dalle macerie”Arezzo, 15 gennaio 2026 – “Abbiamo estratto una persona dalle macerie, era ferita. Incendio in una villetta a Libbia: salvata una persona dai Vigili del FuocoI Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti alle ore 11.