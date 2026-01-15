Nella mattina del 15 gennaio 2026 ad Arezzo, un’esplosione ha causato danni significativi a una struttura, lasciando alcune persone intrappolate tra le macerie. I soccorritori hanno immediatamente intervenuto, riuscendo a estrarre una persona ferita. Sul posto sono successivamente arrivati i vigili del fuoco e i servizi di emergenza, che hanno prestato le prime cure e avviato le operazioni di assistenza.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – “Abbiamo estratto una persona dalle macerie, era ferita. Poi sono arrivati i vigili del fuoco e il 118”. Sono agghiaccianti le testimonianze dell’esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 15 gennaio nei dintorni di Arezzo, in località Il Matto, tra le frazioni di Olmo e Policiano. Una villetta è letteralmente esplosa. Sventrata dallo scoppio. Macerie ovunque e paura per l’esplosione che diverse persone hanno sentito. I vigili del fuoco scavano sotto le macerie. Sono tre le persone ferite e portate in ospedale, mentre i vigili del fuoco scavano per capire se altre persone sono rimaste sotto le macerie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa sventrata, tremenda esplosione: “Abbiamo tirato fuori una persona dalle macerie”

