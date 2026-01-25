Incendio in una villetta a Libbia | salvata una persona dai Vigili del Fuoco

Questa mattina, alle ore 11.23, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti a Libbia, nel comune di Arezzo, per un incendio in un appartamento di una villetta. L’intervento ha permesso di salvare una persona presente nell’edificio. L’origine dell’incendio è ancora in fase di accertamento. Non si registrano altre persone coinvolte o ferite.

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti alle ore 11.23 di questa mattina nel comune di Arezzo, in località Libbia, per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento di una villetta. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l’area, provvedendo ad allontanare una bombola di GPL ancora con il dardo in fiamme, che stava interessando i suppellettili della cucina. Contestualmente è stata estratta dall’abitazione la persona residente, ancora all’interno dei locali, e affidata alle cure del personale dell’Emergenza Sanitaria intervenuto con un’ambulanza. 🔗 Leggi su Lortica.it

