Le interviste Il tecnico Pantera elogia la prova dei suoi ragazzi ma è dispiaciuto per il pareggio I tre punti li andremo a prendere altrove

Il tecnico Pantera attribuisce il pareggio alle occasioni mancate dai suoi giocatori, nonostante abbiano dominato sul campo. La squadra ha controllato il gioco per gran parte dell'incontro, ma la mancanza di fortuna e precisione ha impedito di ottenere i tre punti. Pantera sottolinea che i suoi ragazzi hanno dimostrato di saper giocare bene e si augura di conquistare la vittoria in future trasferte. La squadra si prepara ora alla prossima sfida in trasferta.

"I ragazzi hanno fatto una buona partita e meritavano di vincere, bisogna far loro i complimenti". Mister Pantera è soddisfatto della prestazione dei suoi, che hanno messo sotto la Sestese per quasi tutta la partita, ma si rammarica per un risultato che avrebbe potuto essere ben diverso con un po’ di fortuna e di precisione in più: "Non ricordo un tiro in porta dei nostri avversari – ha precisato il tecnico –. Nel primo tempo avremmo potuto fare almeno un paio di gol ma non ci siamo riusciti, mentre nel secondo loro si sono abbassati ulteriormente e noi abbiamo fatto meno bene, facendoci prendere un po’ dalla frenesia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le interviste Calabro orgoglioso della prestazione fornita dai suoi ragazzi. "Torniamo a casa senza punti ma a testa altissima»L’allenatore Calabro si dice orgoglioso della prestazione dei suoi giocatori, anche se la squadra torna a casa senza punti.

Interviste: l’allenatore Consonni. "Pareggio importante. Buona prova a livello tecnico-tattico»Luigi Consonni, allenatore del Poggibonsi, commenta il pareggio ottenuto in una giornata che, nonostante la buona prestazione tecnica e tattica, ha complicato la posizione in classifica dei giallorossi.

Le interviste/2. Il tecnico Belletti: Ko con una diretta concorrente»Riconosco grandi meriti alla Virtus che, per inciso, adesso non può più nascondersi: con Castellino hanno tolto la maschera. lanazione.it

Campobasso-Livorno 1-2, le intervisteIl Livorno vince ancora. Gli amaranto, allo stadio Molinari, si sono imposti per 1-2 a Campobasso grazie alle reti nel corso del primo tempo di Malagrida e Bonassi. Un successo che proietta Dionisi e ... today.it

