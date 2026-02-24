Il nuovo regolamento Ncc ha scatenato proteste, poiché i tassisti ritengono che i limiti di orari e i costi dei ticket li penalizzino. Le associazioni di categoria affermano che queste restrizioni rendono difficile operare e minacciano azioni legali. Gli operatori sono già al lavoro per preparare un ricorso, considerando le norme come un ostacolo alla loro attività. La disputa si infiamma, mentre le parti cercano una soluzione concreta.

di Gabriele Manfrin Nuovo regolamento Ncc, è guerra. Le associazioni di categoria levano gli scudi e si dicono pronte al ricorso contro la nuova normativa comunale. A parlare è Leonardo Frullini, presidente di Ottopuntozero. Con lui Muoversì (Federazione Ncc) e Sistema Trasporti. Il regolamento, in arrivo dopo settimane di tensione con Palazzo Vecchio, introduce nuove regole su accessi, tempi e sanzioni nella Ztl. Ed è proprio qui che si concentra la protesta. Il primo nodo è quello che la categoria definisce una disparità di trattamento. Il Comune intende prevedere un ticket per gli Ncc provenienti da fuori area metropolitana, che non toccherebbe però le autorizzazioni fiorentine: "Parliamo di 10 euro l’ora per chi viene da fuori, la discriminazione è netta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ncc, nuove regole dopo 30 anni: stretta per chi viene da fuori. In arrivo ticket e limiti di tempo, via il permesso dopo tre sgarriIl Comune di Firenze ha deciso di limitare l’accesso alla Ztl per i mezzi Ncc provenienti da fuori città, dopo 30 anni di regole flessibili.

Ecco il decalogo sul turismo. Regole nuove per Ncc e busA Firenze, gli operatori Ncc si preparano a rispettare un nuovo decalogo sul turismo, mentre il regolamento vigente, fermo al 1997, non ha subito aggiornamenti nonostante il boom di visitatori e i cambiamenti nel settore.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Nuove regole, Ncc pronti al ricorso: Ticket e orari sono penalizzanti. Sè è così andremo in tribunale; Stretta sugli Ncc: limiti in Ztl e contributo economico, scontro con Palazzo Vecchio sulle nuove regole; Vicini: Su regolamento Ncc pronti a valutare proposte purché efficaci; Gli Ncc: Nuovo regolament­o discrimina­nte.

Nuove regole, Ncc pronti al ricorso: Ticket e orari sono penalizzanti. Sè è così andremo in tribunaleLe associazioni di categoria levano gli scudi: Disparità fra chi lavora a Firenze e chi viene da fuori. Il Comune continua a negarci appuntamenti, dispiace non essere stati chiamati a concertare. lanazione.it

Stretta sugli Ncc: limiti in Ztl e contributo economico, scontro con Palazzo Vecchio sulle nuove regoleLa Cna: Provvedimenti punitivi. L'amministrazione: Pronti al confronto ma andiamo avanti. I tassisti per ora restano alla finestra ... firenzetoday.it

Nuove regole UE sul pesce dal 2026: tracciabilità digitale obbligatoria, cosa cambia per aziende e consumatori x.com