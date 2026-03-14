Scomparso da Imola ragazzo di 30 anni | ricerche in corso con cani e droni

Un uomo di circa 30 anni è scomparso nella zona di San Prospero, nel territorio di Imola. Le ricerche sono proseguite tutta la notte e coinvolgono cani addestrati e droni, con l’obiettivo di rintracciare la persona dispersa. Le operazioni sono state coordinate dalle forze dell’ordine e continuano tuttora sul territorio. Nessun dettaglio sulla sua identità o sui motivi della scomparsa è stato reso noto.

Imola (Bologna), 14 marzo 2026 – Sono andate avanti per tutta la notte le oper azioni di ricerca di un uomo di circa trent’anni scomparso nella zona di San Prospero, nel territorio di Imola. Dalle ore 20 di venerdì 13 marzo è scattato un imponente dispositivo di soccorso nell’area della frazione rurale, dove diverse squadre stanno battendo il territorio alla ricerca della persona. Sul posto sono impegnati 15 vigili del fuoco, supportati da unità cinofile, droni e personale specializzato Tas (Topografia applicata al soccorso), la squadra che si occupa della pianificazione e della gestione delle ricerche in ambienti complessi. A coordinare le operazioni anche un funzionario di guardia del comando provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scomparso da Imola ragazzo di 30 anni: ricerche in corso con cani e droni Articoli correlati Scomparso un ragazzo di 25 anni: ricerche in corsoMaxi dispiegamento di uomini e mezzi per cercare un giovane scomparso nella zona del Bosco del Chignolo, a Triuggio. Trentenne scomparso a Imola: ricerche in corsoUn uomo di circa trent’anni è scomparso ieri, venerdì 13 marzo, dalla zona di San Prospero, a Imola, nella provincia di Bologna. Una selezione di notizie su Scomparso da Imola ragazzo di 30 anni... Discussioni sull' argomento Scomparso da Conselice, ritrovato a Imola: 43enne salvato dalle squadre di soccorso; Daniele Mocellin ritrovato morto nel fiume Santerno a Imola. Era scomparso lo scorso 2 aprile; Ore di angoscia per un 13enne: scompare nel nulla durante la passeggiata nei boschi, ritrovato in serata. Scomparso da Conselice, ritrovato a Imola: 43enne salvato dalle squadre di soccorsoL’uomo ritrovato in stato confusionale da vigili del fuoco e carabinieri vicino allo Scarabelli con l’aiuto della videosorveglianza ... msn.com ERA SCOMPARSO DA CONSELICE: RITROVATO A IMOLA IN ZONA AUTODROMO DOPO IMPONENTE E TEMPESTIVA OPERAZIONE DI RICERCA I vigili del fuoco sono stati impegnati nelle ricerche di un uomo scomparso a Imola, ritrovato, nelle prime - facebook.com facebook