Scomparso un ragazzo di 25 anni | ricerche in corso

È in corso una vasta operazione di ricerca nel Bosco del Chignolo, a Triuggio, per trovare un ragazzo di 25 anni scomparso. Sul posto sono stati dispiegati uomini e mezzi per individuare eventuali tracce e approfondire le ricerche. Le autorità lavorano con attenzione per rintracciare il giovane nel minor tempo possibile.

Maxi dispiegamento di uomini e mezzi per cercare un giovane scomparso nella zona del Bosco del Chignolo, a Triuggio.La persona scomparsa è un ragazzo di 25 anni. Le ricerche sono iniziate nella notte di venerdì 16 gennaio. È stato allestito un Posto di comando avanzato (UCL) per il coordinamento.

