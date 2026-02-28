Scioperi settimana dal 2 all' 8 marzo 2026 le città coinvolte | si fermano bus sanità e lavoratori Slem

Tra il 2 e l'8 marzo 2026, diverse città italiane vedranno manifestazioni di sciopero che coinvolgono i trasporti pubblici, il settore sanitario e i lavoratori Slem. Durante questa settimana, molte attività si fermeranno o subiranno rallentamenti a causa delle agitazioni sindacali programmate. L'elenco completo degli scioperi previsti sarà comunicato nelle prossime ore.

Settimana senza scioperi generali ma con più vertenze locali che possono incidere su mobilità e servizi. Sul fronte dei trasporti, lunedì 2 Marzo 2026 si fermano per fasce i mezzi SASA a Bolzano, mentre venerdì 6 Marzo 2026 Napoli fa i conti con una doppia azione in casa EAV: una di quattro ore e una di 24 ore sulla divisione ferro – linee vesuviane, con possibili ripercussioni per pendolari e collegamenti su gomma e treni locali. Nella sanità privata, a Mugnano di Napoli la Residenza San Biagio annuncia un’astensione di 24 ore “a cavallo” tra il 2 e il 3, con potenziali riduzioni di servizi. Nel comparto delle autonomie locali è programmato uno stop a Rapolla che interessa i lavoratori SLEM. 🔗 Leggi su Virgilio.it

