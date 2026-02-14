Scioperi settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 tutte le città coinvolte | si fermano aerei bus e taxi

Dal 16 al 22 febbraio 2026, tutte le città italiane vedranno fermarsi aerei, bus e taxi a causa di scioperi indetti dai lavoratori dei trasporti. La protesta nasce dal malcontento per le condizioni di lavoro e le richieste ancora inascoltate dalle autorità. In alcune metropoli, le agitazioni si prevedono già molto intense, con disagi che coinvolgeranno migliaia di pendolari e turisti.

Settimana calda per gli scioperi in Italia dal 16 al 22 febbraio 2026, con un picco di agitazioni nel comparto dei trasporti. Lunedì 16 Febbraio 2026 è attesa la giornata più critica per gli aerei: stop di 24 ore in ITA Airways ed easyJet, oltre a finestre 13:00–17:00 su diverse compagnie e al fermo di operatori di handling su Brescia; a ciò si aggiunge l’azione di Cub Trasporti sull’intero comparto aeroportuale, con esclusioni per ENAV e alcuni punti vendita. Nel TPL di Genova si prevedono riduzioni del servizio nella fascia centrale. Mercoledì 18 il settore dei treni merci si ferma a Verona, mentre giovedì 19 tocca alle Agenzie Fiscali su Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 si preannuncia calda in tutta Italia.

Durante la settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026 sono previste diverse agitazioni sindacali in Italia, che coinvolgeranno treni, aerei e mezzi pubblici in varie città.

