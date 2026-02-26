Sciabola azzurra verso il Trofeo Luxardo 2026 | rifinitura a Parigi per la sfida di Padova

In vista dell’appuntamento venero, il CT Andrea Terenzio ha scelto di portare il gruppo a Parigi per un collegiale di alto livello presso l’INSEP, centro d’eccellenza dello sport francese. Un’occasione preziosa per confrontarsi con atleti transalpini e con rappresentanti di altre nazioni, in un contesto tecnico estremamente competitivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it A lavorare sulle pedane parigine sono Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Sciabola in pedana a Foggia: grande attesa per la Seconda Prova Nazionale verso Roma 2026

72 Azzurri in 3 importanti Gran Prix: la spada a Fujairah, la sciabola e il fioretto tra Hong Kong e ParigiRoma, 2 gennaio 2026 – Il 2026 della scherma internazionale per gli Assoluti comincerà con un altro super weekend di Coppa del Mondo.

Temi più discussi: COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – Doppietta azzurra nella sciabola B: vince Andreea Ionela Mogos, medaglia d’argento per Sofia Brunati. Stop nei quarti per Loredana Trigilia nella categoria A; Pisa e Tbilisi: giornata d’oro per Mogos, doppietta azzurra nella sciabola B; La sciabola maschile azzurra in ritiro a Parigi per preparare la 67^ edizione del Trofeo Luxardo, la storica tappa di Coppa del Mondo in programma dal 6 all’8 marzo a Padova; Scherma Paralimpica, all’esordio in Coppa del Mondo l’Italia fa due medaglie preziose.

Sciabola azzurra verso il Trofeo Luxardo 2026: rifinitura a Parigi per la sfida di PadovaLa Nazionale italiana di sciabola maschile entra nella fase decisiva della preparazione in vista del grande appuntamento di casa, la 67esima edizione del Trofeo ... sportface.it

Pisa e Tbilisi: giornata d’oro per Mogos, doppietta azzurra nella sciabola BA Pisa, nella Coppa del Mondo Paralimpica, l'Italia firma una doppietta che vale titolo e immagine: finale tutta azzurra nella sciabola femminile B, con oro ad Andreea Ionela Mogos e argento a Sofia B ... sport.sky.it

Buon 90° Compleanno Franco Luxardo Bellissimo articolo Il Gazzettino che merita di essere incorniciato in stile Missoni in onore della cara Dalmazia e della nuova Comunità degli Italiani di Zara intitolata a Girolamo Luxardo. 14 febbraio 2026 di Nicola Benve - facebook.com facebook