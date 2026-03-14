Sci gigante di Are | vince Scheib fuori Goggia Ghisalberti 18esima

Nella tappa di Are di Coppa del Mondo di sci, la gara di gigante ha visto la vittoria di Scheib, mentre Goggia è uscita nella seconda manche dopo aver concluso la prima all’ottavo posto. Ilaria Ghisalberti si è piazzata 18esima. La competizione si è svolta con i migliori atleti che si sono sfidati sulla pista svedese.

COPPA DEL MONDO. Sofia esce nella seconda manche dopo aver terminato la prima all’ottavo posto. Non male la prova di Ilaria Ghisalberti che finisce 18esima. Niente da fare per Sofia Goggia. La bergamasca ha commesso un errore «fatale» a metà della seconda manche, dopo aver terminato ottava la prima prova. Arriva al traguardo, invece, l’altra bergamasca Ilaria Ghisalberti con un buon 18esimo posto. È la seconda delle italiane dopo Asja Zenere, decima. Chiudono nelle trenta anche Lara Della Mea, 21esima e Laura Pirovano 23esima. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sci, gigante di Are: vince Scheib, fuori Goggia. Ghisalberti 18esima Articoli correlati Leggi anche: Julia Scheib vince ad Are e si prende la coppa di gigante. Zenere in Top-10, fuori Goggia Leggi anche: Sfuma la top ten e forse l’Olimpiade per Ilaria Ghisalberti, solo 18esima in gigante Approfondimenti e contenuti su Sci gigante di Are vince Scheib fuori... Temi più discussi: Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; Braathen vince il gigante di Kranjska Gora e accorcia in Coppa su Odermatt. Vinatzer 19/o, Della Vite 21/o; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Are e SuperG Courchevel, startlist, streaming; Sci Alpino oggi in TV, dove vedere il Gigante di Are e la discesa di Courchevel: orari e programma. Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Are e SuperG Courchevel, startlist, streamingGli uomini si cimentano ancora con il brivido della velocità, mentre le donne concedono nuovamente spazio alle discipline tecniche. La Coppa del Mondo di ... oasport.it Coppa del mondo di sci: nello slalom gigante vittoria all’austriaca Scheib, Goggia esce di pistaROMA – Vittoria e coppa di specialità per Julia Schieb nel penultimo gigante femminile della stagione di Coppa del mondo di sci. Sulla pista svedese di Are, l’austriaca si è imposta con il tempo di 2’ ... dire.it : Anna Trocker ha fatto di nuovo quello che sembrava impossibile. La diciassettenne di Fiè allo Sciliar ha aggiunto l'or - facebook.com facebook Julia Scheib corona una stagione clamorosa vincendo il quinto gigante in questa Coppa del Mondo di sci alpino e conquistando anche il trofeo di specialità #SciAlpino #AlpineSkiing #Scheib x.com