Julia Scheib ha conquistato la vittoria nel gigante di Are, portandosi a casa la coppa di specialità. La sciatrice austriaca ha concluso la gara al primo posto, segnando anche il miglior risultato stagionale e il primo trofeo di Coppa del Mondo. Zenere è arrivata tra le prime dieci, mentre Goggia non ha concluso la manche.

Julia Scheib è la nuova regina del gigante. L’austriaca suggella la miglior stagione della carriera con la sua prima Coppa del Mondo della carriera. Un trionfo quello di Scheib, che vince anche la gara di Are, suo quarto successo stagionale, e sfrutta anche l’uscita della rivale Camille Rast, che era in testa dopo la prima manche e aveva bisogno di vincere per mettere pressione all’austriaca all’ultima gara delle finali. Così non è stato, perchè Rast ha sbagliato su uno dei primi dossi nella parte alta, facendo partire così la festa per Scheib. L’austriaca era stata bravissima e aveva retto benissimo la pressione, portandosi al comando dopo la sua seconda manche e mettendo la rivale completamente con le spalle al muro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Julia Scheib vince ad Are e si prende la coppa di gigante. Zenere in Top-10, fuori Goggia

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