Ilaria Ghisalberti si ferma alla 18ª posizione nel gigante di Coppa del Mondo a Spindleruv Mlyn. Dopo una prima manche promettente, la bergamasca non è riuscita a confermare il risultato nella seconda, compromettendo le possibilità di entrare nella top ten e di qualificarsi per le Olimpiadi. Un risultato che richiede ulteriori riflessioni e preparazioni per le prossime competizioni.

SCI ALPINO. Nel gigante di Coppa del Mondo a Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca, dopo una bellissima prima manche, la bergamasca non si è ripetuta nella seconda. Nella seconda manche, purtroppo, non è riuscita a ripetersi finendo 18esima. Sarebbe servito un piazzamento nella top ten per sperare in una convocazione olimpica. A dire il vero, ancora non è certa l’esclusione della sciatrice bergamasca dalle gare a cinque cerchi, visto che mancano ancora le convocazioni ufficiali, ma certo questo risultato, che pure è il suo migliore piazzamento di sempre in gigante, potrebbe non bastare. Bene Lara Della Mea che conclude settima nella gara vinta da Hector, su Paula Moltzan e Mikaela Shiffrin. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sfuma la top ten e forse l’Olimpiade per Ilaria Ghisalberti, solo 18esima in gigante

Non c’è Sofia Goggia, grande prima manche di Ilaria Ghisalberti che spera nelle OlimpiadiNel gigante di Spindleruv Mlyn, Ilaria Ghisalberti si distingue con una buona performance, arrivando 13esima con il pettorale 44.

