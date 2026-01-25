Sci di fondo Klaebo domina la 20 km tc mass start di Goms Elia Barp chiude a ridosso della top ten

La settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo si è disputata a Goms, in Svizzera, con una prova di 20 km in tecnica classica. Johannes Hoesflot Klaebo ha conquistato la vittoria in solitaria, confermando la sua supremazia, mentre Elia Barp ha concluso la gara tra i primi dieci. La competizione ha visto una netta supremazia della squadra norvegese.

La settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo si chiude a Goms, in Svizzera, con la 20 km mass start maschile in tecnica classica: dominio norvegese con la vittoria in solitaria di Johannes Hoesflot Klaebo, che precede i connazionali Emil Iversen, secondo, ed Harald Oestberg Amundsen, terzo. In casa Italia il migliore è Elia Barp, 13°, seguito da Martino Carollo, 27°, Simone Daprà, 29°, e Davide Graz, 32°. Più indietro Francesco De Fabiani, 44°, non parte, invece, Federico Pellegrino. I norvegesi dominano lungo tutta la gara, monopolizzando anche gli intermedi con punti bonus validi per la generale, situati dopo 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo, Klaebo domina la 20 km tc mass start di Goms. Elia Barp chiude a ridosso della top ten LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: impressionante dominio di Klaebo, ok BarpSegui la diretta dei 20 km di sci di fondo in Goms 2026, con focus su Klaebo e Barp. LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: iniziata la gara maschile, attenzione a Pellegrino e Barp!Segui in tempo reale la gara di sci di fondo in corso a Goms 2026, con la mass start 20 km. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: Pellegrino e De Martin Pinter in finale!; Sci di fondo - Quarto uno strepitoso Simone Mocellini nella sprint in classico di Goms dominata da Klaebo!; Senza Klaebo...ci pensano Amundsen ed Hedegart: la Norvegia conquista la team sprint TL di Goms. 2° posto per Barp e Pellegrino; Sci nordico: Mocellini quarto nella sprint a Goms, vince Klaebo. Sci di fondo, Simone Mocellini sfiora il podio a Goms nella sprint tc dominata da KlaeboSimone Mocellini sfiora il podio a Goms, in Svizzera, sede della settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: nella sprint individuale ... oasport.it Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms 2026. Al maschile, due anni fa fu doppietta di KlæboL’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo prima dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 andrà in scena a Goms, in Svizzera, dove sono ... oasport.it Sci di fondo – Petter Northug promuove Lars Heggen dopo l’esclusione dalle Olimpiadi: “Prenderà il sopravvento su Klaebo” - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.