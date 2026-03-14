Quattro atlete italiane parteciperanno alla finale di Coppa del Mondo di sci alpino in gigante. Tra queste, una ha ottenuto un bonus Trocker, mentre un’altra non sfrutterà lo status acquisito. La gara si svolgerà alle Finali della stagione, con le qualificazioni che vedranno le italiane impegnate su piste di alta competizione. La competizione rappresenta l’ultimo appuntamento stagionale per le atlete coinvolte.

Quattro italiane disputeranno la gara di gigante alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2026, che si disputeranno nel comprensorio di Lillehammer (Norvegia) dal 21 al 25 marzo: Lara Della Mea si trova al decimo posto nella graduatoria di specialità nel massimo circuito internazionale itinerante (un mese fa accarezzò il podio ai Giochi), Sofia Goggia occupa la 16ma posizione (è in lotta per la Sfera di Cristallo in superG), mentre Asja Zenere si trova in 19ma piazza. A loro si aggiunge Anna Trocker, che ha meritato la wild-card in quanto Campionessa del Mondo juniores tra le porte larghe. Ci sarebbe stato spazio anche per una quinta... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, le qualificate per la finale di Coppa del Mondo in gigante: bonus Trocker, Brignone non sfrutterà lo status

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