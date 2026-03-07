In occasione delle ultime tappe di Coppa del Mondo di sci alpino, Laura Pirovano si posiziona al primo posto nella classifica generale di discesa libera. In Norvegia, cinque atlete italiane partecipano alle finali, mentre altre concorrenti si preparano a sfidarsi sulla neve. La competizione si svolge tra le piste più impegnative e le atlete si confrontano in un clima di grande attesa.

Laura Pirovano svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di discesa libera dopo le due vittorie conseguite in Val di Fassa (sue prime apparizioni nel massimo circuito internazionale itinerante) e si presenterà alle Finali di Lillehammer (Norvegia) con l’obiettivo di alzare al cielo la Sfera di Cristallo: il prossimo 21 marzo si preannuncia un imperdibile duello con la tedesca Emma Aicher, attardata di 28 punti dopo le due prove andate in scena sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino. Alle Finali di Coppa del Mondo possono partecipare le migliori 25 classificate nella graduatoria di specialità, le atlete con almeno 500 punti nella classifica generale (quella che somma i riscontri conseguiti in tutte le discipline) e la Campionessa del Mondo juniores (la rassegna iridata è prevista in questi giorni a Narvik). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, le qualificate per la finale di Coppa del Mondo in discesa: Pirovano in vetta, 5 azzurre in Norvegia

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: LO HA RIFATTO! Laura Pirovano al comando per 0.01 e in vetta alla Coppa del Mondo!

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Laura Pirovano al comando in discesa!Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della seconda discesa della Val di...

Tutto quello che riguarda Sci alpino le qualificate per la finale....

Temi più discussi: Samuela Comola ancora sul podio a Lake Placid, Auchentaller e Trabucchi qualificate per la Mass Start di Kontiolahti; La sprint TL di Falun è di Klæbo e Svahn, Pellegrino e gli azzurri si fermano nei quarti; Sci alpinismo: al via i campionati europei; LIVE Sci di fondo, Sprint TL Falun 2026 in DIRETTA: vincono Klaebo e Svahn, Italia assente.

Sci alpino, le qualificate per la finale di Coppa del Mondo in discesa: Pirovano in vetta, 5 azzurre in NorvegiaLaura Pirovano svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di discesa libera dopo le due vittorie conseguite in Val di Fassa (sue prime ... oasport.it

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Laura Pirovano al comando in discesa!Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della seconda discesa della Val di Fassa. oasport.it

La Coppa del Mondo si svolgerà negli Stati Uniti e l’Iran, attualmente sotto le bombe americane e israeliani, è tra le Nazionali giù qualificate - facebook.com facebook

Elena Curtoni ha chiuso la discesa libera di Coppa del Mondo di sci alpino in Val di Fassa in Top 10! Ma il suo pensiero va tutto alla compagna vincitrice! Le parole per Laura Pirovano fanno scoppiare il cuore! #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com