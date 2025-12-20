Graffignana (Lodi), 20 dicembre 2020 – Incidente stradale di prima mattina, tre persone rimangono intrappolate negli abitacoli e la provinciale resta bloccata. Il luogo dell'incidente. Mattinata di soccorsi a Graffignana. Intorno alle 7.30 di oggi, 20 dicembre 2025, lungo via San Colombano, nel tratto di provinciale che porta all'omonimo paese confinante, si è verificato un incidente stradale che ha interessato due autovetture. Le conseguenze dell'impatto. Nell’impatto, avvenuto all'altezza dell'incrocio con una strada secondaria, che porta alla zona artigianale, sono rimaste coinvolte tre persone: un uomo di 37 anni, una donna di 48 anni e un uomo di 63 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianto all’alba a Graffignana: tre persone intrappolate tra le lamiere delle auto

Leggi anche: Incidente in autostrada, tre persone restano intrappolate tra le lamiere

Leggi anche: Frontale tra due auto, l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre le persone intrappolate tra le lamiere

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Schianto all’alba a Graffignana: tre persone intrappolate tra le lamiere delle auto - Nell’impatto, avvenuto all'altezza dell'incrocio con una strada secondaria, che porta alla zona artigianale, sono rimaste coinvolte tre persone: un uomo di 37 anni, una donna di 48 anni e un uomo di ... ilgiorno.it