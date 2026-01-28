Albero crolla per il maltempo | auto distrutte sfiorata la tragedia

Questa mattina nel Rione Don Guanella un albero è caduto a causa del maltempo. Diversi veicoli in sosta sono stati travolti, e una macchina è risultata totalmente distrutta. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma la scena ha fatto temere il peggio.

Paura questa mattina nel Rione Don Guanella dove, a causa del maltempo, un albero è crollato. Travolte alcune auto in sosta, con uno dei veicoli che è risultato completamente distrutto perché colpito in pieno. Sul posto sono intervenuti i tecnici per rimuovere l'albero e ripristinare l'accesso all'area coinvolta. Intanto, quello del Rione Don Guanella non è l'unico episodio di disagi causati dal maltempo nelle ore scorse. Diverse segnalazioni - compresi allagamenti - arrivano anche da altre parti della città e dalla provincia di Napoli. Il maltempo, inoltre, continuerà ad abbattersi sulla Campania anche nelle prossime ore.

Stamattina a Prato, un albero è caduto in strada, investendo un'auto e provocando momenti di tensione.

