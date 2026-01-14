Cucina degli orrori nel centro di Napoli | cibo in pessimo stato e sporcizia chiuso ristorante in piazza Cavour
Nella centrale piazza Cavour di Napoli, un ristorante è stato temporaneamente chiuso a seguito di controlli che hanno evidenziato condizioni igieniche e di sicurezza non conformi alle normative. L’intervento, effettuato dalle autorità competenti, mira a tutelare la salute pubblica e garantire standard adeguati nel settore della ristorazione. La decisione si inserisce in un’attività di monitoraggio continuo sul rispetto delle norme igienico-sanitarie in tutta la città.
Operazione congiunta a tutela della salute pubblica a Napoli: in un ristorante nel cuore della città sono state riscontrate gravi carenze; l'attività è stata sospesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
