Cucina degli orrori in un ristorante del centro di Napoli cibo sequestrato e locale chiuso
Un ristorante nel centro di Napoli è stato chiuso dopo un controllo di routine che ha evidenziato gravi irregolarità igienico-sanitarie. Durante l’intervento, sono stati sequestrati cibi non conformi alle normative e sono state adottate misure per garantire la sicurezza dei cittadini. La chiusura si è resa necessaria per tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto delle norme vigenti nel settore alimentare.
Chiuso ristorante degli orrori a nel centro di Napoli. Un controllo di routine si è trasformato in un vero e proprio intervento d’urgenza per la tutela dei cittadini. Nelle scorse ore, una task force composta da Polizia Municipale, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Asl Napoli 1 Centro ha effettuato un’ispezione in un ristorante . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
