Cucina degli orrori in un ristorante del centro di Napoli cibo sequestrato e locale chiuso

Un ristorante nel centro di Napoli è stato chiuso dopo un controllo di routine che ha evidenziato gravi irregolarità igienico-sanitarie. Durante l’intervento, sono stati sequestrati cibi non conformi alle normative e sono state adottate misure per garantire la sicurezza dei cittadini. La chiusura si è resa necessaria per tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto delle norme vigenti nel settore alimentare.

