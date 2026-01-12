Riduce in fin di vita il compagno | donna arrestata a Modica

A Modica, nel Ragusano, una donna di 41 anni di origini marocchine è stata arrestata dalla Polizia con l’accusa di aver tentato di uccidere il proprio compagno, un uomo di 50 anni. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla presa in custodia della donna, che è attualmente sotto indagine. L’episodio ha suscitato attenzione nel territorio e riporta l’attenzione sulla sicurezza e sulla tutela della vittima.

Una donna di origini marocchine di 41 anni è stata arrestata dalla Polizia a Modica, nel Ragusano, per il tentato omicidio del compagno, un modicano di 50 anni. L'uomo si trova ricoverato all'ospedale di Modica in prognosi riservata, politraumatizzato e con un polmone perforato, varie ferite e lesioni al costato. Indagini sono in corso per ricostruire quanto avvenuto.

