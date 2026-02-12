Amministrative affondo dei commissari Dc | Finto civismo i partiti del centrodestra si riconoscano in candidati espressione della coalizione

I commissari della Dc attaccano i candidati del centrodestra nelle elezioni di Agrigento. Secondo loro, si tratta di un civismo finto, e invitano i partiti di coalizione a riconoscersi nei propri rappresentanti. Le consultazioni sono vicine e rappresentano un test importante per il centrodestra in tutta la provincia.

Le imminenti consultazioni elettorali, che vedranno al voto 9 comuni della provincia di Agrigento, costituiscono un banco di prova importante per il centrodestra regionale. Lo schema delle elezioni provinciali dell'anno scorso, in occasione delle quali pezzi della maggioranza del Governo Schifani hanno sostenuto, in accordo con la sinistra, candidati alternativi al centrodestra, non è stata una bella pagina per la coalizione che governa la Sicilia e per gli elettori che si riconoscono in questo progetto politico. A Ribera, uno dei comuni al voto in primavera, questo schema sembrerebbe ripetersi".

