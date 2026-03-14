Savignano al via i lavori nelle vie Amaduzzi Fratelli Cairoli e Raffaello Sanzio | modifiche alla viabilità

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria nelle vie Amaduzzi, Fratelli Cairoli e Raffaello Sanzio a Savignano. Le operazioni coinvolgono tre strade comunali che collegano diversi quartieri della città. Durante i lavori, verranno apportate modifiche alla viabilità per permettere gli interventi e garantire la sicurezza. L'intervento riguarda la riqualificazione delle strade interessate.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore dalle 7,30 alle 18 nel periodo da lunedì 16 marzo al 3 aprile, e qualora ancora necessario, fino al termine dei lavori Sono in partenza i lavori di manutenzione straordinaria di tre strade comunali di rilevanza per i rispettivi quartieri. Si tratta di via Amaduzzi, via Fratelli Cairoli e via Raffaello Sanzio. Nel dettaglio, le modifiche alla viabilità saranno in vigore dalle 7,30 alle 18 nel periodo da lunedì 16 marzo al 3 aprile, e qualora ancora necessario, fino al termine dei lavori. CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Cesena usa la nostra Partner App gratuita! Sospette sparizioni di cani e gatti, sale la preoccupazione: "Dove stanno finendo questi animali?" 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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