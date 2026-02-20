Rifacimento dei binari | da marzo cinque mesi di lavori nelle vie Bramante Torino e Correnti Pesanti modifiche alla viabilità

Milano avvia i lavori di rifacimento dei binari che dureranno cinque mesi a partire da marzo. La causa sono i lavori di sostituzione delle rotaie e il rinnovamento delle strade nelle vie Bramante, Torino e Correnti. Durante questo periodo, le vie subiranno modifiche significative alla viabilità, con deviazioni e chiusure temporanee. La polizia locale ha già predisposto percorsi alternativi per i cittadini e i mezzi pubblici. Le operazioni interesseranno principalmente le zone centrali, creando disagi nelle ore di punta. La fine dei lavori è prevista per luglio.

Milano, 20 febbraio 2026 – Sostituzione dei binari e rifacimento delle sedi stradali: Milano si prepara ad accogliere due grandi interventi di riqualificazione urbana. Il primo, in via Bramante, inizierà mercoledì 4 marzo; il secondo, in via Torino e in via Cesare Correnti, prenderà il via lunedì 9 marzo. In entrambi i casi, i lavori serviranno a risolvere significativi problemi del fondo stradale legati, da una parte, all'usura per la compresenza dei binari e del traffico veicolare, dall'altra, a un sistema di raccolta delle acque piovane non più adeguato all'intensità delle precipitazioni. Con l'occasione saranno quindi anche rinnovati alcuni tratti della rete dell'acquedotto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifacimento dei binari: da marzo cinque mesi di lavori nelle vie Bramante, Torino e Correnti. Pesanti modifiche alla viabilità Leggi anche: Iniziano i lavori per il rifacimento del ponte: nuove modifiche alla viabilità Leggi anche: Linea Firenze-Viareggio, lavori sui binari. Modifiche ai treni da gennaio a marzo Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Salerno, interventi da 2 milioni per migliorare servizi e accesso ai treni; Via Due Ponti, il passaggio a livello chiude per lavori; Napoli, strade, cantieri senza fine: Aprono e non chiudono; Breaking news infrastrutture - Restyling completato: nuova pensilina stazione Salerno più sicura e moderna. Salerno, interventi da 2 milioni per migliorare servizi e accesso ai treniEntro l’estate prenderanno inoltre il via i lavori di rifacimento dei marciapiedi dei binari 4 e 5, che saranno progressivamente rialzati da 25 a 55 centimetri dal piano del ferro, così da consentire ... telenord.it A Marzo partono finalmente lavori per il rifacimento strutturale di via Bramante. Un intervento importantissimo per porre fine alle continue buche attorno ai binari. #tram #milano #lavoripubblici - facebook.com facebook