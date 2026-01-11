Lazio Sarri recrimina | Gli arbitraggi ci sono costati qualcosa quest’anno Mercato? Se la società ci aiuta con 3 innesti forti…
Dopo la vittoria contro il Verona, Maurizio Sarri ha commentato le difficoltà incontrate quest’anno, evidenziando come gli arbitraggi abbiano influenzato il rendimento della Lazio. Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza di un intervento sul mercato, auspicando tre acquisti di livello per rafforzare la squadra. Un intervento che potrebbe contribuire a migliorare le prestazioni e a colmare alcune lacune emerse nella prima parte della stagione.
Lazio, Maurizio Sarri ha parlato così dopo la vittoria contro il Verona nella 20ª giornata di Serie A 202526 Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa nel post partita del match della 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 vinto contro l’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Sarri a Dazn dopo Inter Lazio: «Abbiamo reagito bene, ma gli errori ci sono costati cari. Mercato? Non mi hanno ancora detto questo»
Leggi anche: Lazio, Sarri: "Ci manca un attaccante. Arrivi a gennaio? Ancora non mi hanno detto se il mercato sarà aperto"
Lazio, Maurizio Sarri ha parlato così dopo la vittoria contro il Verona nella 20ª giornata di Serie A 2025/26 - Lazio, Maurizio Sarri ha parlato così dopo la vittoria contro il Verona nella 20ª giornata di Serie A 2025/26 Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa nel post partit ... calcionews24.com
Conferenza stampa Sarri: «Ci servono tre innesti forti! Arbitraggi? Ci sono costati qualcosa quest’anno» - Conferenza stampa Sarri: l’allenatore della Lazio interviene dopo la partita giocata oggi contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, interviene in conferenza ... lazionews24.com
Lazio, Mattei: "Ennesimo scempio arbitrale. Sarri? Sta preparando le valige perchè..." - Dalle frequenze di RadioSei arrivano le parole di Stefano Mattei che ha parlato della situazione in casa Lazio dopo il pareggio di ... noibiancocelesti.com
Arriva un durissimo sfogo di MAURIZIO SARRI prima di Verona-Lazio. L'allenatore si presenta ai microfoni di DAZN e Sky Sport per le ormai classiche interviste pre-partita ma lo fa decisamente malvolentieri e non fa nulla per nasconderlo. "Essere qui in quest - facebook.com facebook
La frustrazione di #Sarri prima di Verona-Lazio: "Essere qui è una violenza seria per chi fa il mio mestiere" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.