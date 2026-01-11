Lazio Sarri recrimina | Gli arbitraggi ci sono costati qualcosa quest’anno Mercato? Se la società ci aiuta con 3 innesti forti…

Dopo la vittoria contro il Verona, Maurizio Sarri ha commentato le difficoltà incontrate quest’anno, evidenziando come gli arbitraggi abbiano influenzato il rendimento della Lazio. Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza di un intervento sul mercato, auspicando tre acquisti di livello per rafforzare la squadra. Un intervento che potrebbe contribuire a migliorare le prestazioni e a colmare alcune lacune emerse nella prima parte della stagione.

