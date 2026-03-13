L'Europa critica la decisione degli Stati Uniti di permettere l'importazione di petrolio russo, definendola una mossa sbagliata in un momento delicato. Bruxelles avverte che questa scelta mette a rischio la sicurezza dell'Unione e sottolinea come la Russia stia già beneficiando di un aumento di circa 150 milioni di euro al giorno. La disputa riguarda le politiche energetiche tra le due sponde dell’Atlantico.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE BRUXELLES - Gli Stati Uniti aprono al petrolio di Mosca, allentando temporaneamente le sanzioni per ridurre la pressione sui prezzi dell’energia. L’Unione europea ha criticato duramente la decisione americana per le conseguenze sull’Ucraina. È di nuovo scontro tra le due sponde dell’Atlantico, guidate da visioni diverse nei confronti della guerra all’Iran ma anche verso la Russia. Il presidente ucraino Zelensky, in visita ieri dal presidente francese Macron, ha osservato che «la revoca delle sanzioni porterà in ogni caso a un rafforzamento della posizione della Russia» e che «questo allentamento da parte degli Stati Uniti potrebbe fornire alla Russia circa 10 miliardi di dollari per la guerra». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Petrolio russo, l’Europa contro Trump: «Mossa sbagliata, non è il momento di ridurre le sanzioni su Mosca»

Articoli correlati

Petrolio russo, Zelensky: ‘sospendere le sanzioni frutterebbe 10 miliardi a Mosca’La decisione degli Stati Uniti di sospendere le sanzioni sulla vendita di petrolio e prodotti petroliferi russi caricati sulle navi fino al 12 marzo...

Lega: UE segua Trump, allentare sanzioni su petrolio russo“Considerato che gli USA hanno allentato le sanzioni sul petrolio russo, annunciando la possibilità di aprire ulteriormente in questa direzione,...

Assalto USA alla petroliera russa: Trump è un pirata senza regole

Tutto quello che riguarda Petrolio russo

Temi più discussi: Putin coccola l’Europa per gasarci di nuovo; Russia. Gas: Putin avverte l’Europa, ‘cerchiamo mercati più affidabili’; Putin offre gas e petrolio ai nemici europei: Ma con accordi stabili e lunghi; Concessione al regime | Trump ha rimosso alcune sanzioni sul petrolio russo.

Petrolio russo, l’Europa contro Trump: «Mossa sbagliata, non è il momento di ridurre le sanzioni su Mosca»Dopo il sì degli Stati Uniti al greggio russo. Bruxelles: sicurezza Ue a rischio, Putin sta già incassando 150 milioni in più al giorno. Zelensky: il Cremlino si rafforza ... corriere.it

Ue: La decisione degli Usa sul petrolio russo incide sulla sicurezza europeaLa decisione unilaterale degli Stati Uniti di revocare le sanzioni sulle esportazioni di petrolio russo è molto preoccupante, poiché incide sulla sicurezza europea. (ANSA) ... ansa.it

Putin, tra i vincitori della guerra in Medio Oriente La decisione di Trump di allentare le sanzioni americane sul petrolio russo è l’ultima dimostrazione dell’approccio del presidente statunitense alla politica, tanto quella nazionale quanto quella internazionale. Ni - facebook.com facebook

Gli Usa allentano le sanzioni sul petrolio russo. Scontro con Bruxelles, Costa: «Così non aiutano la pace» x.com