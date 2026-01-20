diMartedì la tensione tra Europa e Stati Uniti al centro del talk

Stasera, martedì 20 gennaio, torna diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris su La7. In questa puntata si analizzerà la crescente tensione tra Europa e Stati Uniti, offrendo un quadro dettagliato delle dinamiche internazionali. Floris, in sostituzione di Lilli Gruber, guiderà il confronto, presentando un’analisi sobria e precisa delle questioni più rilevanti del momento.

Giovanni Floris, impegnato a Otto e Mezzo in sostituzione di Lilli Gruber, torna questa sera, martedì 20 gennaio, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico in onda in su La7. Anticipazioni e ospiti del 20 gennaio 2026??. Al centro della puntata, la tensione alle stelle tra gli Stati Uniti di Donald Trump e l’ Europa per il controllo della Groenlandia. Focus sul ruolo dell’Italia e di Giorgia Meloni, sulla partita dei dazi e dei controdazi, sulle conseguenze sui mercati e per le famiglie e le imprese italiane, nel caso si inneschi una spirale di aumenti dei prezzi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

