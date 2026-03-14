Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha commentato le recenti sanzioni alla Russia, affermando che l’Europa dovrebbe seguire l’esempio degli Stati Uniti e adottare un atteggiamento più pragmatico sul tema del petrolio russo. Parallelamente, il ministro degli Esteri ha ribadito che le sanzioni contro Mosca devono rimanere in vigore, mantenendo una posizione ferma sulla questione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Salvini chiede un approccio più pragmatico sul petrolio russo. Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha invitato l’Europa a valutare un cambio di approccio sulle sanzioni energetiche contro la Russia. Parlando con i giornalisti durante un’iniziativa elettorale organizzata a Ponte Milvio, a Roma, Salvini ha commentato la recente decisione degli Stati Uniti di allentare alcune restrizioni sul petrolio russo. Secondo il ministro, Washington avrebbe adottato una scelta pragmatica, e per questo motivo anche l’Italia e l’Unione Europea dovrebbero valutare un orientamento simile. “Non è una questione di essere pro o contro Putin”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sanzioni alla Russia, Salvini: “Seguiamo l’esempio degli Stati Uniti”. Tajani: “Devono restare”

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