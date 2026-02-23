Tajani | favorevoli a nuove sanzioni alla Russia

Tajani ha annunciato il sostegno alle nuove sanzioni contro la Russia, motivando la scelta con la necessità di rafforzare le misure economiche. La decisione arriva dopo un dibattito acceso tra i membri dell’Unione europea, che si sono confrontati sulla strategia più efficace. Il governo italiano approva il piano di finanziamenti da 90 miliardi, puntando a mantenere una posizione compatta all’interno dell’alleanza europea. La discussione prosegue sui dettagli delle misure da adottare.

“Noi siamo favorevoli alle nuove sanzioni, al finanziamento di 90 miliardi. Siamo favorevoli alla linea ultramaggioritaria all’interno dell’Unione europea. Questa è la posizione dell’Italia. Noi siamo dalla parte dell’Ucraina, continueremo a fare quello che abbiamo fatto, continueremo a sostenerli in tutti i modi possibili”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Esteri Ue, in merito al veto dell’Ungheria sulle nuove sanzioni alla Russia e sul prestito a Kiev. “Continuiamo a dire – ha aggiunto – che sbaglia chi non vuole fare delle scelte che spingano Mosca a venire a più miti consigli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Tajani:favorevoli a nuove sanzioni IranIl governo italiano si mostra favorevole all’adozione di nuove sanzioni nei confronti dell’Iran, volte a colpire direttamente coloro che hanno ordinato e messo in atto i massacri.

Sanzioni e missili: l'escalation tra Stati Uniti e Russia. Pronte nuove sanzioni contro MoscaGli Stati Uniti si preparano a imporre nuove sanzioni al settore energetico russo, intensificando la pressione su Mosca in vista di possibili rifiuti dell'accordo sulla fine della guerra in Ucraina.

