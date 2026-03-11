Santacroce | De Laurentiis è stato l'unico presidente che ci ha dato un premio per una partita persa

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha spiegato che il presidente Aurelio De Laurentiis è stato l’unico a consegnargli un premio dopo una partita persa, al contrario di quanto fosse successo in altre occasioni. Santacroce ha ricordato che questa decisione è stata diversa rispetto a quando il presidente aveva negato un riconoscimento dopo la vittoria contro l’Inter di Mourinho.