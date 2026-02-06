Fassone racconta | Lavezzi era indisciplinatissimo con lui ci fu il mio record di multe…L’addio al calcio di Zanetti e il rinnovo di Donnarumma al Milan | ecco cosa successe
Fassone ricorda i tempi difficili con Lavezzi, raccontando di come il suo comportamento indisciplinato gli abbia fatto accumulare un record di multe. Durante un workshop al J Hotel, l’ex dirigente di Napoli, Juve, Milan e Inter ha anche parlato dell’addio di Zanetti al calcio e del rinnovo di Donnarumma con il Milan. Fassone ha raccontato aneddoti e dettagli sulla sua lunga carriera nel mondo del calcio italiano.
Fassone: «A Milano mi trovai a dover gestire l’uscita dal mondo del calcio giocato di Zanetti. Fu complicata»
Fassone ricorda un momento difficile in nerazzurro, quando dovette gestire l’addio di Zanetti dal calcio giocato.
Fassone – ex dirigente di Napoli, Juve, Milan e Inter – ha tratteggiato il filo conduttore della sua carriera attraverso queste dichiarazioni
