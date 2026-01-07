Sanità a misura di paziente pronto soccorso più grande al San Luca

A Lucca, nei prossimi giorni sarà inaugurata la nuova ala del pronto soccorso dell’ospedale San Luca. Con una superficie di 132 metri quadrati, questa struttura, realizzata con prefabbricati, mira a migliorare la capacità di accoglienza e i servizi offerti ai pazienti. L’intervento rappresenta un passo importante verso una sanità più efficiente e a misura di chi necessita di assistenza tempestiva.

Lucca, 7 gennaio 2026 – Sarà inaugurata nei prossimi giorni la nuova ala del pronto soccorso dell' ospedale San Luca, un fabbricato di 132 metri quadrati che sarà costituito da prefabbricati di 2.5 metri per 5. Un blocco di colore scuro - rivestito con gli stessi pannelli del San Luca - che è visibile a pochi metri dall'ingresso del Pronto Soccorso, più o meno dove si trovavano i box allestiti nel periodo del Covid. Un ampliamento che è costato un milione di euro, finanziato da fondi Pnrr e Arcuri, e che - come annunciato dall'assessore regionale Monni nella sua ultima visita lo scorso dicembre - sarà solo l'inizio di una serie di adeguamenti dell'ospedale.

