Chi non ha figli è in vacanza 24 ore su 24 7 giorni su 7 Ho pregato Dio per diventare madre ma un po’ invidio chi non ha bambini | lo sfogo di una mamma su TikTok scatena il dibattito

“ Il tempo libero di una persona senza figli è completamente diverso da quello di una persona che ha figli. Quindi approfittatene ora che potete”. Danielle, un’utente di Tiktok, ha pubblicato un video controverso diventato virale in queste ore. Secondo la donna, chi non ha dei bambini “è in vacanza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 “. Danielle ha attirato critiche per la frase pronunciata ed è stata accusata di essere una madre frustrata e piena di rimpianti. La signora si è difesa sui social, dicendo di essere grata a Dio per i figli avuti, pur ammettendo di essere un po’ invidiosa degli amici che non hanno bambini a cui badare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

