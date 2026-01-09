Ospedali siciliani ko Marano M5S | Sanità al collasso governo Schifani si dia una mossa e tuteli diritto alla salute

L’influenza stagionale ha gravemente colpito i pronto soccorso in Sicilia, evidenziando un sistema sanitario sotto pressione. I dati recenti mostrano un aumento degli accessi e una situazione di forte stress per gli ospedali dell’isola. Marano (M5S) denuncia il collasso dei servizi e invita il governo Schifani a intervenire prontamente per tutelare il diritto alla salute dei cittadini. La crisi richiede azioni concrete per rafforzare la sanità siciliana.

