Ospedali siciliani ko Marano M5S | Sanità al collasso governo Schifani si dia una mossa e tuteli diritto alla salute
L’influenza stagionale ha gravemente colpito i pronto soccorso in Sicilia, evidenziando un sistema sanitario sotto pressione. I dati recenti mostrano un aumento degli accessi e una situazione di forte stress per gli ospedali dell’isola. Marano (M5S) denuncia il collasso dei servizi e invita il governo Schifani a intervenire prontamente per tutelare il diritto alla salute dei cittadini. La crisi richiede azioni concrete per rafforzare la sanità siciliana.
“L’influenza stagionale ha messo ko i pronto soccorso siciliani. A dirlo sono i numeri di questi giorni che denunciano una situazione di stress insostenibile per i nosocomi di tutta l’Isola. Ho presentato un’interrogazione parlamentare affinché si faccia chiarezza e si trovi una soluzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
