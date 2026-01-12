Caso ambulanze a Riposto e Mascali Marano M5s | Sanità distrutta e diritto alla salute negato

La situazione delle ambulanze a Riposto, Mascali e Marano evidenzia un grave problema di accesso ai servizi sanitari. Le criticità nei pronto soccorso e le difficoltà nelle emergenze testimoniano un sistema sanitario in crisi, aggravato da scelte politiche che sembrano compromettere il diritto alla salute dei cittadini. È necessario un confronto serio e costruttivo per affrontare le criticità e garantire un’assistenza efficace e tempestiva.

Emergenza sanitaria a Riposto, scoppia il caso ambulanze: protestano sindaci e deputati regionali - La soppressione dell’ambulanza a Riposto e la demedicalizzazione del mezzo a Mascali accendono lo scontro politico e istituzionale. newsicilia.it

Sanità vibonese. Il caso limite di Nicotera: telefoni isolati, ambulanze sparite e Commissari Asp irreperibili - facebook.com facebook

