Caso ambulanze a Riposto e Mascali Marano M5s | Sanità distrutta e diritto alla salute negato
La situazione delle ambulanze a Riposto, Mascali e Marano evidenzia un grave problema di accesso ai servizi sanitari. Le criticità nei pronto soccorso e le difficoltà nelle emergenze testimoniano un sistema sanitario in crisi, aggravato da scelte politiche che sembrano compromettere il diritto alla salute dei cittadini. È necessario un confronto serio e costruttivo per affrontare le criticità e garantire un’assistenza efficace e tempestiva.
"Di male in peggio. Dopo i pronto soccorso in tilt a causa di un prevedibilissimo picco influenzale, dopo gli scandali, il caos delle liste d’attesa e dei reparti dove i medici operano come fossero in trincea, pezzo dopo pezzo il governo regionale prosegue nel suo insensato disegno di smantellare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Ospedali siciliani ko, Marano (M5S): "Sanità al collasso, governo Schifani si dia una mossa e tuteli diritto alla salute"
Leggi anche: Karim, recluso a Ponte Galeria nonostante fragilità mentali e dipendenze: “Diritto alla salute negato ai migranti”
Emergenza sanitaria a Riposto, scoppia il caso ambulanze: protestano sindaci e deputati regionali.
Caso ambulanze a Riposto e Mascali, Marano (M5s): "Sanità distrutta e diritto alla salute negato" - Privare i territori di punti di riferimento per la sicurezza sanitaria significa infischiarsene dei cittadini e ... cataniatoday.it
Emergenza sanitaria a Riposto, scoppia il caso ambulanze: protestano sindaci e deputati regionali - La soppressione dell’ambulanza a Riposto e la demedicalizzazione del mezzo a Mascali accendono lo scontro politico e istituzionale. newsicilia.it
Sanità vibonese. Il caso limite di Nicotera: telefoni isolati, ambulanze sparite e Commissari Asp irreperibili - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.