Il Premier spagnolo ha dichiarato di non voler cedere alle pressioni degli Stati Uniti, mentre in Italia il governo di Giorgia Meloni ha mostrato una posizione più accondiscendente, lasciando trasparire una certa disponibilità a collaborare con Washington. Le reazioni politiche nell’Unione Europea si susseguono, evidenziando divergenze tra un Paese che si mantiene saldo e un altro che sembra disposto a piegarsi. La scena politica europea si muove tra atteggiamenti differenti rispetto alle influenze estere.

Certe frasi, quando arrivano dalla politica europea, suonano quasi come un colpo di pistola in una stanza piena di burocrati addormentati. "Non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo e contrario ai nostri interessi, semplicemente per paura delle ritorsioni". Parole di Pedro Sánchez. E per un attimo sembra di vedere qualcuno che a Bruxelles e dintorni ricorda ancora come si sta in piedi. La scena è degna di un romanzo politico delirante: Washington lancia minacce commerciali, dalla Casa Bianca arriva la solita voce rassicurante che spiega come tutti abbiano “capito il messaggio”. La portavoce Karoline Leavitt si spinge perfino a suggerire che la Spagna abbia già promesso collaborazione militare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sánchez sfida Washington, Giorgia Meloni annuisce e svende l’interesse nazionale: cronache di due Europe, una con la schiena dritta e l’altra in ginocchio (che succhia bene)

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