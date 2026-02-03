Carnevale Storico a San Nicandro Garganico | il programma dell' edizione 2026

San Nicandro Garganico si appresta a vivere un Carnevale Storico che promette di attirare molti spettatori. L’amministrazione comunale e la Pro Loco hanno presentato il programma dell’edizione 2026, che si svolgerà tra sfilate, maschere e feste in centro. Le strade si riempiranno di colori e musica, mentre le famiglie si preparano a partecipare a un evento che ogni anno richiama visitatori dalla zona. La città si prepara a riscoprire le tradizioni del passato, con un’atmosfera di festa e allegria.

San Nicandro Garganico si prepara a vestirsi a festa. Torna il tradizionale appuntamento con il Carnevale Storico organizzato dall'Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco. Questo il ricco programma. 8, 15 e 17 febbraio: sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati per le vie della città con partenza alle 17 da Parco San Michele e arrivo alle 20.30 in piazza IV Novembre. Chiusura di giornata con dj set a cura delle associazioni. 12 febbraio: sfilata in maschera degli alunni dell'Istituto Suore Riparatrici del Sacro Cuore 'Mario Zaccagnino' a partire dalle 10. 16 febbraio: sesta edizione della sfilata storica 'Pastore e Pacchiana'.

