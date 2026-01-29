Le Rsa di Troia e San Nicandro Garganico in Asl Fg | ok della Corte Costituzionale alla Legge regionale

La Corte Costituzionale ha dato il via libera alla legge regionale che riporta le Rsa di Troia e San Nicandro Garganico nel pubblico. Il governo aveva contestato la norma, ma la Corte ha respinto le obiezioni e confermato la validità della legge. Ora le strutture torneranno sotto il controllo pubblico, come previsto dalla regione.

La Corte Costituzionale ha confermato la piena legittimità della legge regionale che dispone il rientro nel pubblico delle Rsa di San Nicandro Garganico e Troia, respingendo le contestazioni sollevate dal Governo. “Questa decisione conferma che avevamo ragione. Abbiamo difeso una legge giusta, nata per tutelare i cittadini più deboli e garantire servizi essenziali nel solco della sanità pubblica. Non era una battaglia ideologica, ma una scelta di responsabilità verso il territorio”. “Oggi non vince una parte politica ma vincono le famiglie, gli anziani, gli operatori e un’intera comunità che chiedeva risposte.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

